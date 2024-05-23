بوريل: جميع المانحين في الاتحاد الأوروبي استأنفوا دعم "الأونروا"
استأنفت جميع الجهات المانحة في الاتحاد الأوروبي دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفق ما أعلنه ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد، جوزيب بوريل.
وأكد بوريل، في منشور على منصة "إكس"، يوم الخميس، أن الأونروا "لا تزال في وضع مالي حرج"، داعيًا إلى زيادة دعم الوكالة التي تعتبر "شريان الحياة الذي لا غنى عنه في غزة والمنطقة"، في ظل الاحتياجات المتزايدة.
وكان سفراء الأردن والكويت وسلوفينيا لدى الأمم المتحدة قد أطلقوا، يوم أمس الأربعاء، مبادرة التزامات مشتركة تجاه الأونروا.
وأعلنت دول اعتزامها العودة لتمويل الأونروا، بعد عدم إثبات ادعاءات إسرائيلية بمشاركة موظفين في الوكالة، في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وخلصت المراجعة بشأن حيادية الأونروا، يوم الاثنين الماضي، إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهاماتها للمئات من موظفي الأونروا بالانتماء للفصائل الفلسطينية في غزة، وفق "رويترز".