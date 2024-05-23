بوريل: جميع المانحين في الاتحاد الأوروبي استأنفوا دعم "الأونروا"

وكان سفراء الأردن والكويت وسلوفينيا لدى الأمم المتحدة قد أطلقوا، يوم أمس الأربعاء، مبادرة التزامات مشتركة تجاه الأونروا.

وأعلنت دول اعتزامها العودة لتمويل الأونروا، بعد عدم إثبات ادعاءات إسرائيلية بمشاركة موظفين في الوكالة، في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلصت المراجعة بشأن حيادية الأونروا، يوم الاثنين الماضي، إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهاماتها للمئات من موظفي الأونروا بالانتماء للفصائل الفلسطينية في غزة، وفق "رويترز".