لوموند: أزمة البحر الأحمر تفاقم الوضع الاقتصادي في القرن الأفريقي

تكاليف إضافيّة

وأوضحت صحيفة "لوموند" أنه استجابة لذلك، يقوم كبار مالكي السفن الدوليين بتحويل سفنهم إلى رأس الرجاء الصالح، ما يتسبب في تأخيرات وتكاليف إضافية وزيادة التلوث.

وعلى الرغم من نشر القوات الأمريكية والبريطانية والأوروبية، فقد هددت ميليشيا الحوثيين بتكثيف الهجمات، وبالتالي إطالة أمد حالة عدم اليقين.

ولفتت الصحيفة إلى أن التداعيات الاقتصادية تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة، حيث تضرب شركات عالمية مثل شركة "تسلا" الألمانية، التي علّقت الإنتاج بسبب نقص المكونات الآسيوية، ومع ذلك، فإن بلدان القرن الأفريقي تشهد تأثيرات أكثر خطورة، حيث تعتمد تجارتها الخارجية بشكل كبير على قناة السويس.

وكشفت الصحيفة أنه على سبيل المثال، يمرّ 31% من التجارة الخارجية لجيبوتي، و34% من التجارة الخارجية للسودان عبر هذا الطريق الإستراتيجي، مقارنة بـ 7% فقط لألمانيا.

وتشهد الموانئ الرئيسة في المنطقة انخفاضًا كبيرًا في حركة المرور، مع انخفاض في الوصول إلى موانئ جيبوتي وبورتسودان، في حين تشهد مومباسا زيادة، لكن هذه الزيادة تُخفي حقيقة قيام الشركات الكبرى بتحويل السفن الكبيرة إلى رأس الرجاء الصالح، وبالتالي زيادة التكاليف بشكل كبير.