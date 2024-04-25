مسؤول يحذر من منع إدخال الوقود إلى مستشفيات غزة

حذّر مدير الدائرة الإعلامية في وزارة الصحة بغزة حمزة سالم، من توقف مولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات، نتيجة عدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها.

وأضاف سالم، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن المؤسسات الصحية والمستشفيات التي ما زالت تقدم الخدمات العلاجية تشهد خطر توقف المولدات الكهربائية في أي لحظة، وبالتالي توقف الأقسام المهمة عن العمل.

وأوضح أن توقف المولدات الكهربائية سيؤدي لكارثة إنسانية، وستتحول هذه المستشفيات إلى مقابر جماعية، لاسيما في الأقسام الحساسة، كالجراحة والعناية المكثفة والأطفال الخدج.

ولفت أن المرضى والجرحى داخل المستشفيات يعيشون ظروفًا صحية كارثية بسبب قلة النظافة، وتكدس أعدادهم داخل الغرف والممرات، فضلًا عن درجة الحرارة غير المسبوقة التي تضرب قطاع غزة هذه الأيام.