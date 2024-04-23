لأول مرة منذ حرب غزة.. حزب الله يقصف قواعد إسرائيلية شمال عكا (فيديو)

وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً، اعتراض هدفين جويين "مشبوهين"، بحسب وصف الجيش في بيان.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش إن اعتراض الصاروخين تم بعد متابعة لإنذارات عن تسلل قطعة جوية معادية إلى شمال إسرائيل.

وأوضح أنه "تم تفعيل الانذارات عن إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخيّة خشية من سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض"، مؤكداً أن "الحدث انتهى".