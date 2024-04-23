لأول مرة منذ حرب غزة.. حزب الله يقصف قواعد إسرائيلية شمال عكا (فيديو)
أعلنت ميليشيا حزب الله اللبنانية، اليوم الثلاثاء، شن هجوم جوي "مركب" استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية شمال مدينة عكا.
وتعدّ عكا أبعد نقطة تصل لها هجمات الميليشيا الموالية لإيران، داخل إسرائيل، منذ اندلاع حرب غزة.
وجرى الهجوم عبر مسيّرات "إشغالية" وأخرى "انقضاضية" استهدفت مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز 621" في ثكنة "شراغا" شمال مدينة عكا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً، اعتراض هدفين جويين "مشبوهين"، بحسب وصف الجيش في بيان.
وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش إن اعتراض الصاروخين تم بعد متابعة لإنذارات عن تسلل قطعة جوية معادية إلى شمال إسرائيل.
وأوضح أنه "تم تفعيل الانذارات عن إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخيّة خشية من سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض"، مؤكداً أن "الحدث انتهى".