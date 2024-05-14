الأمم المتحدة: 60% من القتلى في غزة نساء وأطفال

وتقول وكالات الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن هذه البيانات هي الوحيدة المتاحة، وإنها أثبتت دقتها نسبيا خلال الحروب بين إسرائيل وقطاع غزة، منذ سيطرة حماس على السلطة فيه عام 2007.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الثلاثاء، أن الهجوم العسكري الإسرائيلي أدى إلى مقتل 35173 شخصا في قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ولم تحدد حصيلتها نسبة المقاتلين بين القتلى.

وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، في مؤتمر صحافي في جنيف، "نتحدث عن تقديرات بنحو 35 ألف حالة وفاة".

وأضاف ليندماير أن بين القتلى الـ35 ألفا "تم التعرف على هوية 25 ألفا" من قبل الوزارة، وهذه "أرقام واقعية" تضاف إليها "10 آلاف قتيل لم تحدد هوياتهم".