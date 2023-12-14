في ظل الغضب الأمريكي.. كيف ستتعامل إسرائيل مع زيارة سوليفان؟

يصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى تل أبيب، الخميس، للمشاركة في اجتماع الكابينت المصغر لإدارة الحرب، الذي يناقش سير العمليات العسكرية والتجهيزات لليوم الذي سيعقب الحرب على غزة، حسبما أفاد الإعلام العبري.

وقالت قناة "الأخبار الـ12" الإسرائيلية، الخميس، إن إسرائيل ستضع أمام سوليفان جدول الأعمال المرتقب لنهاية الحرب، وأشارت إلى أن الحرب ستبلغ نهايتها بوضعها الراهن في نهاية يناير 2024.

من جانبها نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، أن سوليفان يعتزم مناقشة ملفات منها الأوضاع في شمال البلاد، في ظل التقديرات بأن المحاولات الإسرائيلية للقيام بحملات سياسية ودبلوماسية تهدف إلى إبعاد ميليشيا حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وفق قرارمجلس الأمن الدولي رقم 1701، تحمل فرصًا ضعيفة للنجاح.

ويسعى البيت الأبيض للتنسيق مع إسرائيل بشأن المراحل التالية من الحرب، ويطالبها بتقليص العمليات العسكرية التي تشنها على غزة حتى أواخر العام الجاري، وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، وبحث موضوع الموافقة على هدنة تؤدي لإطلاق سراح المزيد من الأسرى.

ووفق "يديعوت أحرونوت"، سيطرح سوليفان أمام الكابينت ملف تقليص الإصابات بين صفوف المدنيين والعمل وفق قوانين الحرب الدولية.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وجود خلافات مع الأمريكيين بشأن اليوم التالي للحرب، إذ أكد أنه لن يقبل بعودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على غزة.