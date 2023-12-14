سوليفان يلتقي محمد بن سلمان قبل زيارته إلى إسرائيل
اجتمع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض الأربعاء، مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في الرياض لبحث الصراع في غزة وقضايا إقليمية أخرى، وفقا لما ذكره مسؤولان أمريكيان لرويترز.
وذكر أحد المسؤولين أن سوليفان الذي سيزور إسرائيل غدا الخميس وبعد غد الجمعة بحث مع السعوديين "زيادة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في أنحاء المنطقة ومنع توسع الصراع بين إسرائيل وحماس".
وسيتوجه سوليفان إلى إسرائيل، اليوم الخميس، وسيجري محادثات مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وأفراد من حكومة الحرب اليوم وغدا الجمعة.
وقال المسؤولان الأمريكيان إن سوليفان سيبحث أيضا جهود السعوديين لصد هجمات ميليشيا الحوثي التي تشنها على السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر.
وسيجعل أساس جهوده العمل الذي قامت به السعودية والولايات المتحدة على مدى الأشهر الماضية لإحلال ما وصفه المسؤولان بالسلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتوقفت المفاوضات الأمريكية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية بعد شن حركة "حماس" هجوما في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين إن سوليفان سيبحث مع الإسرائيليين ضرورة أن يكونوا أكثر دقة وتحديدا في هجماتهم على أهداف حماس في غزة.
وتشير تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن أكثر من 18 ألف قُتلوا في غزة.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن إسرائيل تفقد الدعم بسبب قصفها "العشوائي" لغزة وإن نتنياهو ينبغي له تغيير حكومته، مما يكشف وجود تصدع جديد في العلاقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.