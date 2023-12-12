سوليفان: سأتحدث مع الإسرائيليين بشأن جدول زمني للحرب

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إنه سيبحث في محادثاته المقبلة مع المسؤولين الإسرائيليين جدولا زمنيا للحرب في غزة.

وكانت الولايات المتحدة أعاقت جهدا بالأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، لفرض وقف لإطلاق النار، وهو خيار يعتقد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أنه لن يفيد سوى حماس.

ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات شديدة لدعمه رد إسرائيل على هجوم حماس عبر الحدود في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عندما قتل مسلحون 1200 شخص واحتجزوا 240 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.