إسرائيل تبدأ عملية إغراق أنفاق غزة

وسط صمت رسمي يبدو أن مرحلة التنفيذ قد بدأت.. صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقول بأن الجيش الإسرائيلي أكمل تجهيزاته و بدأ ضخ مياه البحر في أنفاق غزة وذلك وفقاً لمسؤولين أمريكيين مطلعين على العمليات.

وجاءت الخطوة كجزء من جهد مكثف لتدمير البنية التحتية تحت الأرض التي تستخدمها حماس في تحركاتها، وفقا للصحيفة الأمريكية.

كما أضاف المسؤولون للصحيفة أن خطوة إغراق الأنفاق بالمياه من البحر الأبيض المتوسط، لا تزال في مرحلة مبكرة، وتابعوا أن عملية الغمر ستستغرق أسابيع، موضحين أن إسرائيل أضافت مضختين أخريين، إلى المضخات الخمس التي تم تركيبها الشهر الماضي، وأجرت بعض الاختبارات الأولية، ولا تزال قيد التقييم من قبل الإسرائيليين.

في حين رفض متحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي التعليق على هذا التطور، قائلا إن عمليات الأنفاق سرية، كما لم تشر تل أبيب إلى مصير الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس مع بدء عملية الإغراق.

و خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، تمنّع سيد البيت الأبيض عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الموضوع، بل اكتفى بالقول بأن هناك تأكيدات بأنه لا يوجد رهائن في أي منها، مضيفاً: "لكنني لا أعرف ذلك على وجه اليقين".