رئيس "الشاباك" السابق يحدد شرطًا واحدًا للقضاء على حماس

حدَّد عامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، شرطًا واحدًا للقضاء على حركة حماس يتمثل في حل الدولتين.

وقال أيالون في لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، حول ما يجري على الأرض في غزة: "ليس لدي أي رأي حول هذا الموضوع، إلا إذا كنت أعرف إلى أين سنذهب في اليوم التالي.. إذا كان المستقبل أو اليوم التالي سيكون وقف إطلاق النار لمدة شهر أو ثلاثة أشهر أو أي شيء آخر، فأنا أعلم تمامًا أنه دون إطار الدولتين، لن يتم تدمير حماس. ستزدهر حماس من جديد".

وأضاف: "علينا أن نفهم أن هذه الحرب تجري على جبهتين، الأولى هي ساحة المعركة، والأخرى هي حرب الأفكار، ولن تُهزم حماس إلا على الجبهة الثانية وحرب الأفكار، إن الهزيمة الكبرى التي ستتلقاها حماس هو مستقبل حل الدولتين. وما لم نناقش مستقبل حل الدولتين، فلن تكون هناك طريقة لهزيمة حماس وخلق أفق سياسي أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين".

وتأتي تصريحات أيالون بعد أن أدت الغارات الإسرائيلية على غزة منذ هجمات حماس في الـ7 من أكتوبر إلى مقتل ما لا يقل عن 26,751 شخصًا وإصابة 65,636 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.