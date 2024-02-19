بعد توقف الهجمات.. هل أسكتت إيران بنادق وكلائها في المنطقة؟
ذهب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إلى أن هجمات وكلاء إيران في المنطقة قد توقفت ضد القوات الأمريكية، بفعل حث طهران وكلاءها على تجنّب استفزاز واشنطن.
وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة: "ربما أدركت إيران أن مصالحها لا تُخدم من خلال السماح لوكلائها بقدرة غير مقيّدة على مهاجمة القوات الأمريكية وقوات التحالف".
ضغط لضبط النفس
وبحسب التقرير، بدأت إيران، الحريصة على تعطيل المصالح الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط ولكنها تخشى إثارة مواجهة مباشرة، تُمارس الضغوط على ميليشيا حزب الله والميليشيات المسلحة الأخرى في سوريا والعراق من أجل ممارسة ضبط النفس ضد القوات الأمريكية.
إذ التقى مسؤولون إيرانيون مع أعضاء من ميليشيا حزب الله هذا الشهر في لبنان. ولخّص أحد أعضاء ميليشيا حزب الله رسالة طهران: "نحن لسنا حريصين على إعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي سبب لشنّ حرب أوسع على لبنان أو في أي مكان آخر".
وفي العراق، كانت الرسالة مختلفة بعض الشيء. فقد قال المسؤولون الإيرانيون: "إن تجدد الصراع في العراق يُهدد بإضعاف الزخم وراء محادثات الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد، الذي تنظر طهران إليه باعتباره نصراً كبيراً".
حملة فعالة
وأوضح التقرير أن الحملة الإيرانية يبدو أنها كانت فعالة؛ فرغم وقوع هجمات مميتة شبه يومية عبر حدود إسرائيل مع لبنان، فإن زعيم ميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، لم يصل إلى حد إعلان الحرب.
فيما امتنعت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا عن شنّ هجمات منذ 4 فبراير/شباط، على الرغم من الغارة الأمريكية في 7 فبراير/شباط التي أودت بحياة المسؤول الكبير في كتائب ميليشيا حزب الله أبو باقر الساعدي.
ولفت تقرير "واشنطن بوست" إلى أنه كلما طال أمد الحرب في غزة، أصبح من الصعب على إيران والولايات المتحدة تجنّب التصعيد، خصوصًا مع ظهور جماعات، مثل ميليشيا الحوثيين، يبدو أنها لا تستمع جيدًا لطهران وتستمر في أجندتها الخاصة.
سيطرة ناقصة
وقال كينيث "فرانك" ماكنزي، جنرال متقاعد من مشاة البحرية أشرف على العمليات الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط كرئيس للقيادة المركزية الأمريكية من عام 2019 إلى عام 2022: "بالتأكيد، أرحب بحقيقة أن الهجمات قد توقفت على ما يبدو".
وأضاف ماكنزي: "لكننا نعلم من التجربة الصعبة أن وضع الردع في الشرق الأوسط أمر يجب إعادة النظر فيه وتحديثه باستمرار. المنظمات لديها ذاكرة قصيرة في الشرق الأوسط لأشياء مثل هذه."
وتابع: "حتى لو وجّهت طهران وكلاءها إلى التنحي، فهذا لا يعني أنهم يسيطرون على الجميع؛ إذ سيكون هناك دائمًا شخص لا يفهم الكلمة".