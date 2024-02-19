بعد توقف الهجمات.. هل أسكتت إيران بنادق وكلائها في المنطقة؟

ذهب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إلى أن هجمات وكلاء إيران في المنطقة قد توقفت ضد القوات الأمريكية، بفعل حث طهران وكلاءها على تجنّب استفزاز واشنطن.

وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة: "ربما أدركت إيران أن مصالحها لا تُخدم من خلال السماح لوكلائها بقدرة غير مقيّدة على مهاجمة القوات الأمريكية وقوات التحالف".

ضغط لضبط النفس

وبحسب التقرير، بدأت إيران، الحريصة على تعطيل المصالح الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط ولكنها تخشى إثارة مواجهة مباشرة، تُمارس الضغوط على ميليشيا حزب الله والميليشيات المسلحة الأخرى في سوريا والعراق من أجل ممارسة ضبط النفس ضد القوات الأمريكية.

إذ التقى مسؤولون إيرانيون مع أعضاء من ميليشيا حزب الله هذا الشهر في لبنان. ولخّص أحد أعضاء ميليشيا حزب الله رسالة طهران: "نحن لسنا حريصين على إعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي سبب لشنّ حرب أوسع على لبنان أو في أي مكان آخر".

وفي العراق، كانت الرسالة مختلفة بعض الشيء. فقد قال المسؤولون الإيرانيون: "إن تجدد الصراع في العراق يُهدد بإضعاف الزخم وراء محادثات الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد، الذي تنظر طهران إليه باعتباره نصراً كبيراً".