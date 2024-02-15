ظريف: إيران ليس لديها الفهم الصحيح للعلاقات الدولية
قال وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن بلاده ليس لديها الفهم الصحيح للعلاقات الدولية.
وقال ظريف في كلمة له خلال مؤتمر لحزب "مردم سالاري" أحد الأحزاب الإصلاحية: "مشكلتنا أنه ليس لدينا المعرفة والفهم الصحيح للعلاقات الدولية"، منتقدًا الجهات السياسية الأصولية التي تشكّك بولائه للنظام ودفاعه عن إيران.
وأضاف ظريف: "لم يدافع أحد عن الصواريخ الإيرانية بقدر ما دافعت، ويقولون إنني أثق بأمريكا، ولكنهم لم يقرؤوا المادة 36 من الاتفاق النووي العام 2015، التي تقول (إذا انسحبت أمريكا)، لو كنت أثق فيها لم أكن لأكتب ذلك".
كما انتقد وزير الخارجية الإيراني السابق تمسك بلاده بالعلاقات مع الصين وروسيا، وقال: "ما نزال نتوقّع علاقة قطبية من العالم ونتمسك بقطب واحد يمكننا الحصول على دعمه، لم يعد هذا هو العالم، لقد أصبح العالم شبكة".
وأكد أن "الشعب هو أكبر عامل ردع، شريطة أن نتحرّك بناء على الواقع وليس بناء على الرغبات"، لافتا إلى أن "التطرّف هو نتيجة عدم الثقة بالنفس".
وتأتي هذه التصريحات فيما يحتدم الصراع بين معسكر التيار الأصولي والإصلاحيين وحلفائهم المعتدلين مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية مطلع آذار (مارس) المقبل.