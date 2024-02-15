ظريف: إيران ليس لديها الفهم الصحيح للعلاقات الدولية

قال وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن بلاده ليس لديها الفهم الصحيح للعلاقات الدولية.

وقال ظريف في كلمة له خلال مؤتمر لحزب "مردم سالاري" أحد الأحزاب الإصلاحية: "مشكلتنا أنه ليس لدينا المعرفة والفهم الصحيح للعلاقات الدولية"، منتقدًا الجهات السياسية الأصولية التي تشكّك بولائه للنظام ودفاعه عن إيران.

وأضاف ظريف: "لم يدافع أحد عن الصواريخ الإيرانية بقدر ما دافعت، ويقولون إنني أثق بأمريكا، ولكنهم لم يقرؤوا المادة 36 من الاتفاق النووي العام 2015، التي تقول (إذا انسحبت أمريكا)، لو كنت أثق فيها لم أكن لأكتب ذلك".