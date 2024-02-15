اعترافات "خلية حوثية" تكشف تفاصيل تهريب أسلحة من إيران

بث إعلام القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، مساء اليوم الأربعاء، اعترافات خلية تابعة لميليشيا الحوثي، أُلقي القبض عليها، في وقت سابق، تقوم بتهريب الأسلحة من إيران إلى الميليشيا في اليمن.

وذكر بيان صحفي، صادر عن القوات المشتركة، المتمركزة على طول خط الساحل الغربي في نطاق المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الشرعية اليمنية، أن الخلية المكونة من 6 عناصر، مرتبطة بقيادات حوثية تدير عمليات تهريب بحرية، عبر موانئ محافظة الحديدة (ميناء الحديدة، ورأس عيسى، والصليف).

وتضمنت اعترافات الخلية التي ينتمي كافة عناصرها لمحافظة الحديدة شمال غرب اليمن، وفق بيان إعلام القوات المشتركة، الكشف عن جانب من تفاصيل عمليات تهريب شحنات الأسلحة، والطريقة التي يتم من خلالها إدخالها إلى مناطق الحوثيين وتسليمها لهم، مستخدمين سواحل الصومال في أكثر من عملية، بالإضافة إلى عمليات مماثلة وصلت إلى داخل البلاد بشكل مباشر من ميناء بندر عباس الإيراني.