اليمن يدعو لممارسة ضغوط دولية على الحوثيين لإطلاق "البهائيين" المختطفين
دعت الحكومة اليمنية، الجمعة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، إلى ممارسة الضغط على الحوثيين، لإطلاق سراح عدد من المختطفين اليمنيين من أبناء "الطائفة البهائية"، ووقف "ممارساتها العنصرية" ضد الأقليات الدينية في البلاد.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "الحوثيين يواصلون الإخفاء القسري لعدد من أبناء الطائفة البهائية، بينهم نساء، في معتقلاتهم غير القانونية منذ الـ25 من شهر مايو/ أيار المنصرم".
وذكر الإرياني، أن "الحوثيين اقتحموا اجتماعاً سنوياً سلمياً لطائفة البهائيين أواخر الشهر الماضي، في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطرون عليها، وقاموا باختطاف 17 من أبناء هذه الطائفة، بينهم 5 نساء، "في جريمة نكراء تؤكد مضيهم بتوجيه إيراني في نهج الاستهداف والإرهاب الممنهج ضد الأقليات الدينية، وعلى رأسها الطائفة البهائية" بحسب وصفه.
وحمّل الوزير اليمني، الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطف "أحمد الملاحي"، وهو أحد أبناء الطائفة البهائية المخفيين قسراً في معتقلات الحوثيين، "والذي يعاني من مشاكل صحية ولم يحظ بأي رعاية منذ لحظة اعتقاله، ما يجعل حياته على المحك"، بحسب الإرياني.
مشيراً إلى أن اتباع الطائفة البهائية، "تعرّضوا لسلسلة من الجرائم والانتهاكات منذ بدء الانقلاب، تنوعت بين مداهمة المنازل وترويع الأسر والخطف والاعتقال التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي، والإخفاء والنفي القسري، وإخضاعهم لمحاكمات بتهم ملفّقة خارج إطار القانون، ومصادرة ونهب ممتلكاتهم واقتحام ومصادرة مقرّاتهم والتحريض ضدها" على حدّ قوله.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بملاحقة ومحاسبة الحوثيين المسؤولين عن هذه الانتهاكات، باعتبارها "انتهاكاً لحرية الدين والمعتقد والحق في التنظيم والتجمع وممارسة الشعائر الدينية التي تقرّها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية".
وكان مفتي الحوثيين، شمس الدين شرف الدين، قد شنّ هجوماً عنيفاً ضد الطائفة البهائية في اليمن، خلال خطبة ألقاها مطلع الشهر الجاري، اتهمهم فيها "بتضليل الناس سرّاً وتلقي دعم من قوى أجنبية معادية".
وأدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قبل أسابيع، استخدام أي لغة تحرّض على التمييز والعنف "تثير مخاوف جمّة"، لا سيما ضد الأقليات.
معربة عن قلقها البالغ من احتجاز الحوثيين لمجموعة من أتباع الطائفة البهائية. داعية إلى الإفراج الفوري عنهم.