اليمن يدعو لممارسة ضغوط دولية على الحوثيين لإطلاق "البهائيين" المختطفين

دعت الحكومة اليمنية، الجمعة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، إلى ممارسة الضغط على الحوثيين، لإطلاق سراح عدد من المختطفين اليمنيين من أبناء "الطائفة البهائية"، ووقف "ممارساتها العنصرية" ضد الأقليات الدينية في البلاد.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "الحوثيين يواصلون الإخفاء القسري لعدد من أبناء الطائفة البهائية، بينهم نساء، في معتقلاتهم غير القانونية منذ الـ25 من شهر مايو/ أيار المنصرم".

وذكر الإرياني، أن "الحوثيين اقتحموا اجتماعاً سنوياً سلمياً لطائفة البهائيين أواخر الشهر الماضي، في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطرون عليها، وقاموا باختطاف 17 من أبناء هذه الطائفة، بينهم 5 نساء، "في جريمة نكراء تؤكد مضيهم بتوجيه إيراني في نهج الاستهداف والإرهاب الممنهج ضد الأقليات الدينية، وعلى رأسها الطائفة البهائية" بحسب وصفه.