الإرياني: ادعاء الحوثي بتجاهل الحكومة اليمنية لفيصل رجب "كاذب"

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الثلاثاء، أن حديث مليشيا الحوثي عن تجاهل الحكومة الشرعية تحريرَ اللواء فيصل رجب، المحتجز في معتقلاتها غير القانونية منذ 8 أعوام، هو "ادعاء كاذب".

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تجنبنا الرد خلال الأيام الماضية على أكاذيب وافتراءات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ومحاولاتها تبييض جرائمها وصناعة انتصارات وهمية، حرصا على إنجاح جهود الوساطة المحلية في تحرير اللواء البطل المجاهد فيصل رجب المحتجز في معتقلاتها غير القانونية منذ ثمانية أعوام، وأحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216".

وأوضح الوزير الإرياني "أن حديث مليشيا الحوثي عن تجاهل الحكومة الشرعية للواء فيصل رجب، ادعاء كاذب، فقد وضعت الحكومة منذ اللحظة الأولى ملف قيادات الدولة المحتجزة في صدارة اهتماماتها، وتوجت الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها في إصدار مجلس الأمن الدولي قراره رقم (2216) والذي طالب المليشيا بالإفراج الفوري عن أربع من القيادات السياسية والعسكرية بينهم اللواء فيصل رجب".