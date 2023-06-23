الزبيدي يدعو لإعادة تشكيل المحادثات حول مستقبل اليمن وفق "الواقع الجديد"

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، إلى إعادة تشكيل المحادثات المخطط لها حول مستقبل البلاد بشكل يتناسب مع "الواقع الجديد على الأرض".

وقال الزبيدي في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، إن "على الغرب القبول بالواقع الجديد، الذي يسيطر من خلاله الحوثيون على شمال اليمن، في حين يدير المجلس الانتقالي الجنوبي الأوضاع في الجنوب".

ورأى أنه "يجب تصميم المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، وفق الحقائق الجديدة، بحيث توضع فيها قضية الدولة الجنوبية في مقدمة النقاشات منذ بدايتها".

وأضاف الزبيدي، أن"الممرات البحرية، والموانئ، وحقول النفط، في جنوب اليمن، ستكون آمنة في ظل دولة يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي، تلتزم بتطبيق جميع قواعد الأمم المتحدة، والقانون الدولي".