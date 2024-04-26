في ظل الحرب على الجنوب.. التمديد للمجالس البلدية يثير الجدل في لبنان

تشهد الساحة السياسية في لبنان جدلاً واسعاً بسبب التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، للعام الثالث على التوالي، ويعلو الجدل بخصوصه على الأحداث الأمنية والاقتصادية المتأزمة.

ويثير التمديد لهذه المجالس، الذي أقر في الجلسة التشريعية، الخميس، حتّى تاريخٍ أقصاه 31 أبريل/ نيسان 2025، بذريعة الوضع الأمني والقصف الإسرائيلي في المناطق الجنوبية، موجة استنكار من قبل شريحة واسعة من الأطراف السياسية.

ويرى طيف واسع من اللبنانيين أن "الدولة تلهي المواطن بالهموم الحياتية وتقصيه عن ممارسة حقه الديمقراطي والدستوري بالاقتراع، وتخرجه بالتالي من الحياة السياسية".

واعتبر المحامي والناشط السياسي جوليان غصوب، أن "ما حصل يشكل تعدياً واضحاً وصريحاً على المبادئ الأساسية والقواعد التي تشكل ركيزة طبيعية للنظام الديمقراطي".