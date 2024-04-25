ردًّا على رواية إسرائيل.. "حزب الله" ينفي مقتل نصف قادته

وقال مصدر في حزب الله لوكالة فرانس برس "هذا كلام غير صحيح ولا قيمة له وهدفه رفع معنويات الجيش المنهار"، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.

وأضاف المصدر أن عدد من قتلوا ممن "هم بمسؤولية معينة" في حزب الله "لا يتجاوز أصابع الكف الواحدة".

وكثف الحزب وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية منذ الأسبوع الماضي، على وقع توتر بين إسرائيل وطهران الداعمة للحزب على خلفية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، مطلع نيسان/ أبريل.

وتجري عمليات قصف متبادل بشكل شبه يومي بين حزب الله وإسرائيل، عبر الحدود، منذ اليوم الذي أعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف مزيد من الأهداف في العمق اللبناني.

وتقول إسرائيل مرارًا إنها تقتل مسؤولين محليين في الحزب بضربات محددة الأهداف، لكن حزب الله لم ينعَ سوى عدد من القياديين.

عام 2021، أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أنّ لدى حزبه مئة ألف مقاتل مدربين ومسلحين، لكن خبراء يرون أن العدد مبالغ فيه.

ومنذ بدء التصعيد، قُتل في لبنان 380 شخصًا على الأقلّ بينهم 252 عنصرًا في حزب الله و72 مدنيًا، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 11 عسكريًّا وثمانية مدنيين.