لبنان.. تأجيل الانتخابات البلدية لمدة عام

أرجأ البرلمان اللبناني، الخميس، الانتخابات البلدية لمدة عام، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، ممددًا ولاية المجالس الحالية للمرة الثالثة خلال عامين، انطلاقًا من تعذّر إجرائها خصوصًا في جنوب البلاد جراء القصف الإسرائيلي.

وتجري الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان كل ست سنوات وتمّت آخر مرة عام 2016.

وكان من المفترض حصولها عام 2022، إلا أن البرلمان أقرّ تأجيلها لمرتين منذ ذاك الحين جراء تداعيات الانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

وأفادت الوكالة، أن مجلس النواب أقرّ "تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025".

وجاء في الأسباب الموجبة للتمديد، أن الاستحقاق "يأتي في ظرف أمني وعسكري وسياسي معقّد نتيجة العدوان الإسرائيلي المفتوح على لبنان".

وتشهد الحدود الجنوبية تبادلًا للقصف بشكل شبه يومي بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر.

وأرغم التصعيد أكثر من 92 ألف شخص على النزوح خاصة من القرى الحدودية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفق منظمة الهجرة العالمية. ولم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم حتى الآن.

وتمّ إقرار التمديد رغم اعتراض كتل برلمانية على رأسها كتلة حزب القوات اللبنانية ونواب مستقلون، بينما أيّده حزب الله وحلفاؤه والتيار الوطني الحر الذي يتزعمّه الرئيس السابق ميشال عون.