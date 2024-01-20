غسان سلامة: الوضع الراهن في ليبيا أفضل من مصر وتونس

وأكد سلامة تمكن الجهات الأممية من حل اثنتين من المشاكل الرئيسة التي نشأت في ليبيا، أولاً ضمان التدفق المنتظم لإنتاج النفط والتأكد من ضمان مكانة ليبيا كمنتج رئيسٍ للطاقة الرخيصة ذات الجودة الجيدة، وهذا أمر ضروري لاقتصاد البلاد، حيث تعتمد ليبيا بشكل أساسي على عائدات النفط وهو نظام الدخل الأساسي الشامل الذي أسسه القذافي ويضمن لأي فرد تقريباً منصباً كموظف حكومي عندما يبلغ الثامنة عشرة من العمر دون تعويض.

وتابع سلامة أن إنتاج النفط يمثل ثلثي الميزانية الوطنية، وعلى مدى ثلاث سنوات منذ أن بدأ النفط يتدفق بانتظام، تم إعادة توزيع هذا الدخل على الجميع.

ويبقى الثلث الأخير من الميزانية، الذي تتفق عليه المجموعات المختلفة، ولا سيما تلك التابعة لرئيس الحكومة بطرابلس عبد الحميد الدبيبة والسيد خليفة حفتر في الشرق وفق المبعوث السابق.

حاجة ليبيا لوقف إطلاق النار

والأمر الأساسي الآخر الذي كانت ليبيا بحاجته هو وقف إطلاق النار، وقد تحقق ذلك بعد قمة برلين 19 يناير 2020، وإنشاء لجنة 5+5، التي تضم خمسة ضباط من كل جانب والتي تواصل الاجتماع بانتظام، إذ تم الحفاظ على وقف إطلاق النار، والطرق مفتوحة بين الشرق والغرب ولذلك أستطيع أن أقول إن ظروف الحياة المدنية الكريمة قد عادت إلى حد ما.

وأعرب سلامة عن سعادته خلال مغادرته ليبيا؛ لأنه تمكن من إنجاز المهمة التي جاء من أجلها.