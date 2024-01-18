أيتام الحرب في ليبيا.. حاضر مؤلم ومستقبل غامض

يقولون: "أجمل ما في الحرب نهايتها، ونهاية الحرب السلام"، لكن رغم هذه الحقيقة، فإن جروح الحروب خاصة منها الداخلية بين أبناء الوطن الواحد تستعصي عن الاندمال، وتخلّف تشوها في جدار المجتمع يأبى مغادرة النفوس.

ففي ليبيا خلفت الحرب التي شهدتها البلاد على مدار عشر سنوات، أعدادا كبيرة من الأيتام، قدرتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إلى 120 ألفاً، بحسب الناطق باسم المؤسسة أحمد حمزة في تصريح لـ"إرم نيوز".

تجاهل شبه تام

وأضاف حمزة، أن "فئة الأيتام هي أكثر فئة تضرّرت من الحروب وحركات النزوح واللجوء، هناك من هؤلاء من فقد والديه الاثنين أو أحدهما جراء الاضطرابات وأعمال العنف، وللأسف الدولة تتجاهل ملفهم بشكل شبه تام".

وشهدت ليبيا في 2011 نزاعا مسلحا بين المعارضة وقوات العقيد معمر القذافي الذي تمت مطالبته بالتنحي عن السلطة بعد 4 عقود قضاها في الحكم.

وإثر ذلك تفكّكت الأجهزة الأمنية والعسكرية في ليبيا؛ ما أدى إلى انتشار وتدفق غير مسبوق للأسلحة التي تمّ استجلابها من الخارج لاستخدامها في نزاعات بين مدن، أو بين الأطراف الرئيسية المتنافسة على السلطة.

والتبني مكفول في ليبيا قانونا، لكن العدد الهائل للأطفال أيتام الحرب يجعل من الصعب أن تستجيب هذه الآلية لهؤلاء، ما يبقي المراهنة على الدولة لحل هذه المعضلة.

وقال أحمد حمزة إن: ''هذه شريحة لا يمكن تجاهلها، ومع ذلك فإن الدولة والمنظمات غير الحكومية العاملة في ليبيا تتعمّد التهرب من التطرق إلى هذا الملف رغم أنه يهدد بتتبّع هؤلاء الأيتام لمسار الجريمة وغير ذلك، ومع الأسف ليس هناك فقط أيتام الحروب، إذ هناك أيضا أيتام الكوارث الطبيعية مثل الإعصار دانيال"، مطالبا وزارة الشئون الاجتماعية باحتواء هذه الشريحة بأسرع وقت ممكن.