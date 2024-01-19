ليبيا.. باتيلي يحشد ضغطا دوليا لإنقاذ مبادرة "الطاولة الخماسية"

بدأ المبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي، بحشد ضغوط دولية من أجل إجبار الأطراف المتصارعة على الذهاب نحو عقد الطاولة الخماسية، التي كان قد أطلقها، ما يثير تساؤلات حول فرص نجاحه في ذلك.

وأجرى باتيلي لقاءات مع سفراء أجانب، في مسعى إلى إنقاذ مبادرته الهادفة إلى عقد طاولة خماسية بين الأطراف الرئيسة المتنافسة على السلطة.

وفي كل اللقاءات التي ضمت السفير الفرنسي مصطفى مهراج، والسفير الألماني ميخائيل أونماخت، وسفير هولندا يوست كلارنبيك وغيرهم، شدد باتيلي على ضرورة حث القادة الليبيين على الالتزام بالتوصل إلى تسوية سياسية لحل الأزمة من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية خالد الترجمان إن "باتيلي يسعى إلى تكريس ضغط دولي على القادة الليبيين من خلال تحريك المياه الراكدة، وأعتقد أن تحركاته جاءت بأوامر من المملكة المتحدة والإدارة الأمريكية".

وأضاف الترجمان لـ"إرم نيوز"، أنه "منذ العام 2011 تعودنا على مثل هذه التحركات التي لا جدوى منها بالنهاية، ولا أعتقد أن القادة الليبيين سيتفقون على إجراء انتخابات أو التنازل على السلطة".

وأكد أن "هؤلاء رفضوا كل ما يتعلق بالذهاب إلى انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية أو غيرها، ما يعنيهم فقط البقاء في مناصبهم".