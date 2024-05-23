واشنطن تطالب الحكومة الإسرائيلية بفتح معبر رفح

ووفق البيان، وما نشره أوستن على حسابه في منصة "إكس، فقد طالب غالانت بتوفير "آلية فعالة لفك الارتباط بين العمليات الإنسانية والعسكرية في غزة"، مؤكدًا الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة عبر جميع المعابر.

وكانت مصر ردت على اتهامات إسرائيلية بشأن معبر رفح، مؤكدة أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر جعلت من المستحيل استئناف العمل الإنساني.

وكانت إسرائيل سيطرت على الجانب الفلسطيني من المعبر، في السادس من مايو/ أيار الحالي، مع توغل قواتها بريًّا شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.