البرهان يصل جوبا ويبحث مع سلفا كير تطورات أزمة السودان
وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إلى مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان.
وتعد هذه ثاني زيارة رسمية للبرهان خارج البلاد منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
وقال مجلس السيادة الانتقالي، في بيان له، إن البرهان سيبحث مع الرئيس سلفا كير ميارديت تطورات الأوضاع فى السودان.
وتأتي زيارة البرهان إلى جوبا، بعد زيارة قام بها إلى العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء الماضي التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.
من جهتها نقلت الرئاسة في جوبا في بيان لها عن وزير شؤون الحكومة في جنوب السودان مارتن إيليا لومورو قوله إنه "من المعروف أن الرئيس كير هو الشخص الوحيد الذي تجمعه خصوصية معينة ومعرفة بالسودان، ويمكنه إيجاد حلّ للأزمة السودانية".
ووفق البيان، قال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق: "في السودان، نعتقد بأن جنوب السودان هو أفضل بلد مخول القيام بوساطة بشأن النزاع في السودان، لأننا كنا بلدا واحدا على مدى طويل ونعرف بعضنا بعضا، نعرف مشكلاتنا ونعرف حاجاتنا".