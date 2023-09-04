البرهان يصل جوبا ويبحث مع سلفا كير تطورات أزمة السودان

من جهتها نقلت الرئاسة في جوبا في بيان لها عن وزير شؤون الحكومة في جنوب السودان مارتن إيليا لومورو قوله إنه "من المعروف أن الرئيس كير هو الشخص الوحيد الذي تجمعه خصوصية معينة ومعرفة بالسودان، ويمكنه إيجاد حلّ للأزمة السودانية".

ووفق البيان، قال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق: "في السودان، نعتقد بأن جنوب السودان هو أفضل بلد مخول القيام بوساطة بشأن النزاع في السودان، لأننا كنا بلدا واحدا على مدى طويل ونعرف بعضنا بعضا، نعرف مشكلاتنا ونعرف حاجاتنا".