في حال تأكيده.. هل يمنح اغتيال مروان عيسى "صورة نصر" لنتنياهو؟

"مكاسب لنتنياهو"

ورأى الخبير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أنطوان شلحت أن "اغتيال إسرائيل لمروان عيسى يحقق مكاسب سياسية لحكومة بنيامين نتنياهو وله شخصياً، ويقوي موقف تل أبيب في مفاوضات التهدئة".

وأوضح شلحت، لـ"إرم نيوز"، أن "نتنياهو ينتظر اللحظة التي تعلن فيها حماس بشكل رسمي اغتياله، أو تأكيد الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية؛ من أجل الترويج لصورة جديدة من صور نصره في غزة".

وأضاف: "بتقديري ستعزز عملية الاغتيال صورة النصر السياسي التي يسعى لها نتنياهو؛ لكنها لن تؤدي لوضع حد للحرب المتواصلة على غزة؛ لأن أهداف نتنياهو من الحرب تخطت الوصول لقيادة حماس".

وبيّن أن "نتنياهو يعزز بقاءه في الحلبة السياسية الإسرائيلية من خلال الاستمرار بالحرب وإطالة أمدها، كما أنه يرفض في الوقت الراهن وقفها حتى لو نجحت المؤسسات الأمنية والعسكرية بالوصول لرئيس حماس في غزة يحيى السنوار".

وأشار إلى أن "ما حققه نتنياهو من إنجازات في حرب غزة يفتح شهيته لمواصلتها، خاصة وأنه رغم تلك الإنجازات إلا أنه لا يزال يخشى المساءلة السياسية والأمنية بشأن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وقلقا من خصومه السياسيين".

وتابع الخبير شلحت: "لو كان بإمكان اغتيال مروان عيسى أن يعجل وقف الحرب لتم ذلك إبان اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، لكن إسرائيل ترغب بالبقاء طويلاً في غزة، ولا توجد لديها نية للانسحاب".