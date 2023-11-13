تقرير: "تصدع مفاجئ" يعصف بالعلاقة بين ماكرون ونتنياهو

كشف تقرير إخباري فرنسي أن تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون الأخيرة حول الأوضاع في قطاع غزة لم ترق بالمرة لإسرائيل التي ردت عليها بقوة.

وكشف التقرير الذي أوردته إذاعة فرنسا الدولية، أن تصريحات ماكرون ورد نتنياهو توحي بمزيد من التصدع في العلاقة بين باريس و تل أبيب بعد أن كان الجانب الفرنسي واحدًا من الحلفاء المميزين لإسرائيل وداعمًا لها في التصعيد العسكري الأخير ضد الفلسطينيين.

وكان ماكرون أدلى بحديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، دعا فيه بشكل علني إسرائيل إلى التوقف عن قتل المدنيين في غزة، وهو أمر يعكس تغيرًا جوهريًّا في موقف باريس من الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة.