مراقبون يكشفون لـ"إرم نيوز" أسباب عودة الإرهاب لجنوب اليمن

تشهد المحافظتان اليمنيتان أبين وشبوة في الآونة الأخيرة، تجدّدًا للعمليات الإرهابية واستهداف القوات العسكرية بشكل محدود، بعد أن شهدت تحركاتها تراجعًا منذ اندلاع حرب غزة بين حماس وإسرائيل، وفق مراقبين.

وقال الباحث اليمني في شؤون الجماعات الإسلاميّة الراديكالية محمد بن فيصل: "منذ بداية أحداث غزة جنح تنظيم القاعدة للتهدئة مع شبه توقف للعمليات الميدانية بمحافظتي شبوة وأبين، وذلك بعد أن شهدت المحافظتان تصعيدًا وعنفًا واسعين خلال العامين الماضيين، ومواجهات مباشرة بين التنظيم والقوات العسكرية من حين إلى آخر".

وأضاف بن فيصل، في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "وإن كان هناك بين الفينة والأخرى، انفجارات للعبوات الناسفة في محافظة أبين، إلا أن التنظيم تراجع عن ذي قبل بشكل كبير، وذلك منذ بداية أحداث غزة، وقد أعلن التنظيم عن تأجيل نشر أحدث إصداراته المرئية إلى ما بعد أحداث غزة، وهذا يأتي في صدد تأكيد سياسة قيادة التنظيم التي تسعى لتهدئة".

وأوضح بن فيصل: "أن التهدئة أو تراجع التنظيم عن الأعمال الإرهابية الميدانية ضد القوات العسكرية، في شبوة وأبين، تأتي وفق سياسة اتخذتها قيادة التنظيم منذ اندلاع أحداث غزة، وبحسب مصادر خاصة متطابقة فإن التنظيم يسعى لأهداف مباشرة ودقيقة لأي تواجد أمريكي في اليمن".