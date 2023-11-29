اليمن.. "القوات الجنوبية" تسيطر على أحد معاقل "القاعدة"

تمكنت "القوات المسلحة الجنوبية" في جنوب اليمن، الثلاثاء، من السيطرة على إحدى المناطق الجبلية الوعرة التي تستخدمها عناصر تنظيم القاعدة كمعاقل بديلة بين محافظتي أبين وشبوة.

وأفاد الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية في بيان أن الوحدات الأمنية والعسكرية المشاركة في عملية "سهام الشرق" العسكرية واصلت ملاحقتها لعناصر تنظيم "القاعدة" بمحافظة أبين وصولًا إلى المناطق والأودية والسلاسل الجبلية الواقعة على الحدود الجغرافية للمحافظة.

وأعلن البيان إحكام سيطرة القوات المشتركة بشكل كامل على منطقة "الحنكة" التي تتخذ منها عناصر القاعدة معسكرات بديلة ومراكز تجميع الدعم المادي والبشري، عقب خسارتها الرئيسية لمواقعها في وادي "عومران" ووادي "الرفض" ومنطقة "جَنن"، شرقي مديرية مودية، بمحافظة أبين.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية، أن وحدات القوات الجنوبية، بقيادة مدير أمن محافظة أبين، العميد علي ناصر الكازمي تمكنت من السيطرة على منطقة "الحنكة" التابعة إداريًا لمحافظة شبوة، والمتاخمة لمحافظة أبين على الرغم من قيام عناصر "القاعدة" بتفجير سلسلة من العبوات الناسفة.