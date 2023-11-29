اليمن.. "القوات الجنوبية" تسيطر على أحد معاقل "القاعدة"
تمكنت "القوات المسلحة الجنوبية" في جنوب اليمن، الثلاثاء، من السيطرة على إحدى المناطق الجبلية الوعرة التي تستخدمها عناصر تنظيم القاعدة كمعاقل بديلة بين محافظتي أبين وشبوة.
وأفاد الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية في بيان أن الوحدات الأمنية والعسكرية المشاركة في عملية "سهام الشرق" العسكرية واصلت ملاحقتها لعناصر تنظيم "القاعدة" بمحافظة أبين وصولًا إلى المناطق والأودية والسلاسل الجبلية الواقعة على الحدود الجغرافية للمحافظة.
وأعلن البيان إحكام سيطرة القوات المشتركة بشكل كامل على منطقة "الحنكة" التي تتخذ منها عناصر القاعدة معسكرات بديلة ومراكز تجميع الدعم المادي والبشري، عقب خسارتها الرئيسية لمواقعها في وادي "عومران" ووادي "الرفض" ومنطقة "جَنن"، شرقي مديرية مودية، بمحافظة أبين.
ونقل الموقع عن مصادر عسكرية، أن وحدات القوات الجنوبية، بقيادة مدير أمن محافظة أبين، العميد علي ناصر الكازمي تمكنت من السيطرة على منطقة "الحنكة" التابعة إداريًا لمحافظة شبوة، والمتاخمة لمحافظة أبين على الرغم من قيام عناصر "القاعدة" بتفجير سلسلة من العبوات الناسفة.
وبين أن القوات اقتحمت معاقل القاعدة البديلة، ونفذت عمليات تمشيط واسعة للمنطقة، دون تسجيل أي خسائر، فيما تمكن عناصر التنظيم من الفرار.
بدورها أفادت إدارة أمن أبين في بيان لها أن عملية التقدم نحو منطقة "الحنكة"، جاءت بعد هجوم لعناصر القاعدة السبت الماضي، استهدف قوة أمنية بواسطة تفجير عبوات ناسفة ما أدى إلى مقتل أحد الجنود.
وأكدت أن محاربة الإرهاب "أولوية لا يمكن التراجع عنها مهما كانت النتائج". محذّرة من أي عمليات تواطؤ مع الإرهابيين بأي شكل من الأشكال.
ومنذ انطلاق عملية "سهام الشرق" العسكرية التي أطلقتها القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أغسطس/ آب من العام الماضي لتطهير مديريات محافظة أبين المتاخمة لشبوة من الجماعات الإرهابية والعناصر الخارجة عن القانون، لجأ تنظيم القاعدة إلى شنّ هجمات متفرقة تستهدف القوات العسكرية في عدد من مديريات أبين وشبوة ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.