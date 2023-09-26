إطلاق حملة أمنية واسعة جنوب شبوة اليمنية
أعلنت قوات دفاع شبوة في اليمن، مساء الإثنين، إطلاق حملة أمنية واسعة، تهدف لملاحقة عناصر وخلايا تنظيم القاعدة في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد، جنوب محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد.
وتأتي الحملة عقب يوم واحد من هجوم تعرضت له سيارة إسعاف عسكرية تابعة للواء الأول في قوات دفاع شبوة، بمنطقة المصينعة، راح ضحيته 4 جنود، وجرح 2 آخرون.
وبحسب الموقع الرسمي الناطق باسم القوات الجنوبية المسلحة "درع الجنوب"، "فقد شهدت منطقة المصينعة اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات العسكرية، والعناصر الإرهابية".
وفرضت قوات دفاع شبوة حظر تجوال في منطقة المصينعة، ابتداءً من الساعة الـ7 من مساء الإثنين، إلى الساعة الـ7 من صباح يوم غد الثلاثاء.
وكان محافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير، وجه القوات الأمنية والعسكرية في المحافظة، إلى رفع درجة الجاهزية، واليقظة الأمنية العالية، و"التصدي بكل قوة للأعمال الإرهابية".