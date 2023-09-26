إطلاق حملة أمنية واسعة جنوب شبوة اليمنية

أعلنت قوات دفاع شبوة في اليمن، مساء الإثنين، إطلاق حملة أمنية واسعة، تهدف لملاحقة عناصر وخلايا تنظيم القاعدة في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد، جنوب محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد.

وتأتي الحملة عقب يوم واحد من هجوم تعرضت له سيارة إسعاف عسكرية تابعة للواء الأول في قوات دفاع شبوة، بمنطقة المصينعة، راح ضحيته 4 جنود، وجرح 2 آخرون.