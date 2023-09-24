اليمن.. مقتل 4 جنود من "دفاع شبوة" في هجوم منسوب للقاعدة

قتل 4 من أفراد "دفاع شبوة" التابع للقوات المسلحة الجنوبية في اليمن، اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة، بمحافظة شبوة جنوبي البلاد.

ورجحت مصادر عسكرية في القوات الجنوبية، لـ"إرم نيوز"، أن يكون المسؤولون عن الهجوم على صلة بتنظيم القاعدة المتشدد.

وقالت المصادر إن هؤلاء العناصر استهدفوا سيارة إسعاف عسكرية تابعة لقوات "دفاع شبوة"، عبر تفجير عبوّة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق بمنطقة "المصينعة" على مدخل مديرية الصعيد، جنوبي المحافظة؛ ما أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة جنديَّيْن آخرَيْن بجروح.

ويشن تنظيم القاعدة هجمات متفرقة تستهدف القوات العسكرية في عدد من مديريات أبين وشبوة جنوبي البلاد، منذ انطلاق عملية "سهام الشرق" العسكرية على يد القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في أغسطس/ آب من العام الماضي.