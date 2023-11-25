جنوب اليمن.. قتيل و3 جرحى في هجوم جديد لـ"القاعدة"

قتل جندي من أفراد القوات الجنوبية في اليمن وأصيب آخرون، اليوم السبت، في هجوم جديد شنته عناصر تنظيم القاعدة، بعبوات ناسفة، استهدف إحدى الآليات، شرقي مديرية مودية بمحافظة أبين.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب لـ"إرم نيوز"، إن "3 انفجارات متزامنة بواسطة عبوات ناسفة، استهدفت آلية أمنية تابعة للقوات الجنوبية".

وذكر النقيب، أن الانفجارات أسفرت عن مقتل جندي وجرح 3 آخرين شرقي مودية، الواقعة إلى الشرق من محافظة أبين، المتاخمة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.