جنوب اليمن.. قتيل و3 جرحى في هجوم جديد لـ"القاعدة"
قتل جندي من أفراد القوات الجنوبية في اليمن وأصيب آخرون، اليوم السبت، في هجوم جديد شنته عناصر تنظيم القاعدة، بعبوات ناسفة، استهدف إحدى الآليات، شرقي مديرية مودية بمحافظة أبين.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب لـ"إرم نيوز"، إن "3 انفجارات متزامنة بواسطة عبوات ناسفة، استهدفت آلية أمنية تابعة للقوات الجنوبية".
وذكر النقيب، أن الانفجارات أسفرت عن مقتل جندي وجرح 3 آخرين شرقي مودية، الواقعة إلى الشرق من محافظة أبين، المتاخمة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
من جهتها، قالت مصادر محلية، إن الانفجارات استهدفت القوات الجنوبية في عمق "وادي عومران" شرقي المديرية.
وعلى مدى الأشهر الماضية دأب تنظيم القاعدة، على شنّ هجمات انفرادية مستهدفًا القوات الجنوبية المشتركة، المكونة من قوات أمن أبين الحكومية ووحدات عسكرية وأخرى أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
يأتي ذلك، بعد خسارة تنظيم القاعدة أحد أبرز معاقله في مديرية مودية، جراء حملة عسكرية بدأتها القوات الجنوبية المشتركة في أغسطس من العام الماضي، وقالت إن هدفها "تطهير المحافظة من العناصر الإرهابية والخارجة عن القانون".