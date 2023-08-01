مصدر لـ"إرم نيوز": قتلى وجرحى في هجوم للقاعدة جنوب اليمن

قتل 5 جنود وأصيب 4 آخرون من أفراد "القوات المسلحة الجنوبية"، اليوم الثلاثاء، إثر هجوم مباغت شنته عناصر تنظيم القاعدة على مواقع القوات، شرقي مديرية مودية، بمحافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقال ‏المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن "عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، شنّوا هجومًا مفاجئًا الثلاثاء، على وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الجنوبية، في أحد الأودية الصغيرة المتفرعة من وادي عومران، شرقي مديرية مودية، ما أدى إلى مقتل 5 جنود وإصابة 4 آخرين بجراح، إضافة إلى مصرع وإصابة عدد من العناصر الإرهابية".