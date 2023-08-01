مصدر لـ"إرم نيوز": قتلى وجرحى في هجوم للقاعدة جنوب اليمن
قتل 5 جنود وأصيب 4 آخرون من أفراد "القوات المسلحة الجنوبية"، اليوم الثلاثاء، إثر هجوم مباغت شنته عناصر تنظيم القاعدة على مواقع القوات، شرقي مديرية مودية، بمحافظة أبين، جنوبي اليمن.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن "عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، شنّوا هجومًا مفاجئًا الثلاثاء، على وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الجنوبية، في أحد الأودية الصغيرة المتفرعة من وادي عومران، شرقي مديرية مودية، ما أدى إلى مقتل 5 جنود وإصابة 4 آخرين بجراح، إضافة إلى مصرع وإصابة عدد من العناصر الإرهابية".
وذكر النقيب أن "العناصر الإرهابية المهاجمة تسللت من مناطق نائية مجاورة، لمسرح عمليات حملة سهام الشرق العسكرية بمحافظة أبين، وتحديدًا من مناطق محافظة البيضاء، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين، إلا أنها واجهت تصديًا شرسًا من القوات المسلحة الجنوبية، ما أجبرها على الفرار"، وفق قوله.
من جهتها، قالت مصادر محلية في مديرية مودية، شرقي أبين، لـ"إرم نيوز"، إن عناصر تنظيم القاعدة استخدمت في هجومها الذي شنّته من منطقة قريبة من قرية "البقيرة"، أسلحة متعددة بينها قذائف مدفعية "الهاون".
وكانت القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بمشاركة وحدات أمنية حكومية، قد بدأت حملة عسكرية في أغسطس/ آب من العام الماضي، لتطهير مديريات محافظة أبين من عناصر تنظيم القاعدة، وتمكنت في غضون شهرين من السيطرة على مديريتي مودية والمحفد، شرقي محافظة أبين، وأهم معسكرات القاعدة في واديي "عومران" و"ضيقة" بالمديريتين.
وفي عمليات انتقامية، لجأ تنظيم القاعدة خلال الأشهر الماضية إلى شنّ العشرات من الهجمات المنفردة التي تسببت بمقتل وإصابة العشرات، كان آخرها عملية تفجير عبوة ناسفة الأسبوع الماضي، أدت إلى مقتل قائد عسكري وعدد من الجنود.