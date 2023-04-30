إصابة جنديين يمنيين إثر هجوم جديد لـ"القاعدة" في أبين

جُرح جنديان يمنيان، الأحد، في انفجار عبوة ناسفة، استهدفت آلية عسكرية تابعة لـ"القوات المسلحة الجنوبية" شرقي محافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية بمديرية مودية، شرقي أبين لـ"إرم نيوز"، إن الانفجار استهدف عربة عسكرية تابعة للقوات المشتركة في عملية "سهام الشرق"، ببلدة "البقيرة" شرقي المديرية، ما أدى إلى إصابة جنديين.

من جانبه، ذكر موقع "درع الجنوب" المتحدث باسم "القوات المسلحة الجنوبية"، أن عبّوة ناسفة زرعتها عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي في "البقيرة" انفجرت أثناء مرور إحدى الآليات العسكرية التابعة لقوات "سهام الشرق"؛ ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى.