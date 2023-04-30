إصابة جنديين يمنيين إثر هجوم جديد لـ"القاعدة" في أبين
جُرح جنديان يمنيان، الأحد، في انفجار عبوة ناسفة، استهدفت آلية عسكرية تابعة لـ"القوات المسلحة الجنوبية" شرقي محافظة أبين، جنوبي البلاد.
وقالت مصادر محلية بمديرية مودية، شرقي أبين لـ"إرم نيوز"، إن الانفجار استهدف عربة عسكرية تابعة للقوات المشتركة في عملية "سهام الشرق"، ببلدة "البقيرة" شرقي المديرية، ما أدى إلى إصابة جنديين.
من جانبه، ذكر موقع "درع الجنوب" المتحدث باسم "القوات المسلحة الجنوبية"، أن عبّوة ناسفة زرعتها عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي في "البقيرة" انفجرت أثناء مرور إحدى الآليات العسكرية التابعة لقوات "سهام الشرق"؛ ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى.
ونقل الموقع على لسان مصدر عسكري، أن هذه "العملية الجبانة تؤكد أن تلك العناصر الإرهابية رغم انهزامها وطردها من أوكارها ومعسكراتها الرئيسية وتطهير مديريات ومناطق أبين من شر وجودها وفي ظل ملاحقتها وتتبعها قد استمرأت استخدام التجمعات السكانية كوسيلة تمويه وتخفي لزرع العبوات الناسفة في الطرق والممرات المؤدية إلى المسرح العملياتي العسكري والأمني لعملية سهام الشرق".
وأشار إلى أن "الوحدات المشاركة في عملية سهام الشرق وفي إطار مهامها الأمنية ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة ذات الصلة بملاحقة وتعقب العناصر الإرهابية بالمنطقة من خلال عملية تمشيط أمنية تنتهي بزوال الخطر الإرهابي الذي يهدد أمن المواطنين وسلامة إخوانهم في القوات الأمنية والعسكرية على حد سواء".
وفي هجوم سابق لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، الإثنين الماضي، قتل قائد الكتيبة الثالثة في قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، فوزي الردفاني، في انفجار عبوة ناسفة زرعها التنظيم في بلدة "البقيرة" بمودية.
ولجأ تنظيم "القاعدة" الإرهابي، بعد حملة "سهام الشرق" العسكرية التي تشنها قوات مشتركة من المجلس الانتقالي الجنوبي وأخرى حكومية ضد معاقله في أبين منذ العام الماضي، إلى الهجمات المنفردة ضد القوات المشتركة خلال الأشهر الماضية؛ ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.