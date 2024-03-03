شكري: "التعنت الإثيوبي" دفع مصر لإيقاف مفاوضات سد النهضة
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، إيقاف مشاركة بلاده في المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، بسبب "التعنت الإثيوبي".
جاء ذلك، خلال مشاركة وزير الخارجية المصري في اجتماع المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر، الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض.
وبحسب بيان للخارجية المصرية، "أطلع الوزير شكري نظراءه على مستجدات قضية سد النهضة، وما اتصل بها من نهج متعنت للجانب الإثيوبي، لا يراعي مبادئ حسن الجوار، وبما دفع مصر لإيقاف مشاركتها في المفاوضات".
وبدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، إنه "تم خلال الاجتماع التأكيد على أن الأمن المائي لجمهورية مصر وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".
وأكد "رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر والسودان في مياه النيل".
كما عقد المجلس الوزاري الخليجي، اجتماعين على حدة، مع الأردن والمغرب.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن الاجتماع مع المغرب، "يأتي تعزيزًا للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة، ودعمًا للشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجانبين وتطويرها في مختلف المجالات".
وبحث الاجتماع مع الأردن، "سبل تعزيز التعاون وعمل اللجان المشتركة التي كانت أنشئت لمأسسة توسعة التعاون في عدة قطاعات حيوية".
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال الاجتماع، أن التعاون بين الأردن ودول المجلس يعكس إرادة مشتركة، خاصة أن"أمننا واحد، ومصالحنا واحدة، وقدرتنا على مواجهة التحديات المشتركة تزداد كلما عملنا معًا".