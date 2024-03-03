شكري: "التعنت الإثيوبي" دفع مصر لإيقاف مفاوضات سد النهضة

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، إيقاف مشاركة بلاده في المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، بسبب "التعنت الإثيوبي".

جاء ذلك، خلال مشاركة وزير الخارجية المصري في اجتماع المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر، الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، "أطلع الوزير شكري نظراءه على مستجدات قضية سد النهضة، وما اتصل بها من نهج متعنت للجانب الإثيوبي، لا يراعي مبادئ حسن الجوار، وبما دفع مصر لإيقاف مشاركتها في المفاوضات".

وبدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، إنه "تم خلال الاجتماع التأكيد على أن الأمن المائي لجمهورية مصر وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

وأكد "رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر والسودان في مياه النيل".