روسيا والصين تحبطان مشروع قرار أمريكي بشأن غزة

أخفق مجلس الأمن الدولي في تبني قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن غزة، ويتضمن اتفاقاً حول الرهائن، وذلك بعد أن استخدمت كل من روسيا والصين لحق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي سبق أن طالبت موسكو بضرورة أن يكون واضحاً بشأن وقف القتال.

وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة إن مشروع القرار يجب أن يتضمن ضرورة وقف إطلاق النار، وإنه محاولة "لجعل إسرائيل تفلت من العقاب".

ويربط مشروع القرار دعم الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة بالإفراج عن الرهائن، وقدمته واشنطن للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، بينما رفضته ثلاث دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) غير مرّة لإسقاط مشاريع قرار في مجلس الأمن تدعو لوقف إطلاق النار، معتبرة أن ذلك سيصبّ في صالح الحركة الفلسطينية.