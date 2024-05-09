تونس.. السجن لسنة بحق المعارضة شيماء عيسى

أعلن القضاء التونسي حكمًا بالسجن بحق الناشطة بـ "جبهة الخلاص" المعارضة شيماء عيسى، لمدة سنة مع النفاذ.

وصدر القرار عن الدائرة الجناحية لمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس العاصمة، وقضت الدائرة بتعديل الحكم الابتدائي من "تأجيل التنفيذ" إلى "النفاذ".

وكانت شيماء عيسى أحيلت، وهي بحالة سراح، إلى أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من أجل تهم تتعلق بـ "تحريض العسكريين على عدم طاعة الأوامر" وذلك على خلفية تصريح إعلامي كانت أدلت به، حيث قضي في حقها بالسجن مدة عام واحد مع إسعافها بتأجيل تنفيذ العقوبة.

وتولت النيابة العامة العسكرية استئناف الحكم الابتدائي، وبعد إحالة الملف إلى أنظار محكمة الاستئناف قضت بسجن شيماء عيسى مدة عام واحد مع النفاذ، وهو حكم غيابي قابل للاعتراض عليه، وفق ما أكده مصدر قضائي.

وعلقت شيماء عيسى على الحكم قائلة "لم يصلني استدعاء ولا علم لي بالجلسة، لم نحضر المحاكمة، لم أدافع عن نفسي ولا السيدات والسادة المحاميات والمحامون قاموا بالترافع والدفاع.. في غفلة منا يصدر الحكم، لولا تنبه أحد السادة المحامين، حيث وقع الاعتراض على الحكم وعيّنت جلسة يوم الـ6 من يونيو القادم" وفق قولها.