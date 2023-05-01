قرقاش: الإمارات تدعم المبادرات السياسية الرامية لحل توافقي في السودان
أعلن المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، دعم بلاده لكافة المبادرات السياسية الرامية إلى إيجاد حل توافقي يجنّب الشعب السوداني الشقيق ويلات الحرب والانقسام.
وأكد قرقاش، أن "اتصال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، والتأكيد على ضرورة تغليب الحكمة، ينطلق من قناعة الإمارات بأهمية الحوار والحل السلمي، وحرصها على خروج السودان من أزمته والعودة إلى مسار التنمية والاستقرار".
وأضاف في تغريدة عبر "تويتر" أن "الإمارات تواصل جهودها لدعم كافة المبادرات السياسية الرامية إلى إيجاد حل توافقي يجنّب الشعب السوداني الشقيق ويلات الحرب والانقسام، وذلك بما ينسجم مع منهجها الداعم للحلول السلمية، والرافض لمبدأ اللجوء للقوة لحل أي أزمة".
وشدد المسؤول الإماراتي على أن "مسار الحرب لن يفضي إلا إلى المزيد من التصعيد والاقتتال".
وكان نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد، قد أكد في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص بلاده على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية لوقف التصعيد في السودان.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يوم الأحد، إن نائب رئيس دولة الإمارات بحث مع رئيس مجلس السيادة خلال الاتصال علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية.
وجاء في البيان: "أكد سموه حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم بتعزيز استقراره وأمنه، ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء".