قرقاش: الإمارات تدعم المبادرات السياسية الرامية لحل توافقي في السودان

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر" أن "الإمارات تواصل جهودها لدعم كافة المبادرات السياسية الرامية إلى إيجاد حل توافقي يجنّب الشعب السوداني الشقيق ويلات الحرب والانقسام، وذلك بما ينسجم مع منهجها الداعم للحلول السلمية، والرافض لمبدأ اللجوء للقوة لحل أي أزمة".

وشدد المسؤول الإماراتي على أن "مسار الحرب لن يفضي إلا إلى المزيد من التصعيد والاقتتال".

وكان نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد، قد أكد في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص بلاده على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية لوقف التصعيد في السودان.