موجة الحر تفاقم معاناة النازحين الغزيين في الخيام

معاناة كبيرة

وقال محمد القريناوي، أحد النازحين من غزة إلى مدينة دير البلح، إنه وعائلته عانوا بشكل غير مسبوق من موجة الحر المتواصلة في القطاع، لافتًا إلى أن الخيام التي نزحوا إليها تزيد من معاناتهم.

وأوضح القريناوي، لـ"إرم نيوز"، أن "الأوضاع في الخيام لا تطاق بسبب موجة الحر، خاصة أن الشوادر التي بنيت بواسطتها تزيد من درجة الحرارة، وفقدان المياه ووسائل التبريد أثرت على النازحين".

وقال: "كنا في السابق نستخدم المراوح وأجهزة التكييف في منازلنا، أما اليوم ومع موجة الحر والبنية التي تتكون منها الخيام، فإن الوضع صعب للغاية"، مبينًا أنهم يعتمدون على الأطباق البلاستيكية والأدوات التقليدية للتكيف مع حر الخيام.

وبين أنه "رغم شح المياه؛ إلا أن العديد من سكان الخيام عمدوا إلى شراء كميات كبيرة وإغراق أنفسهم وخيامهم بالمياه للتخفيف من درجة الحرارة"، مشيرًا أن مثل هذه المحاولات لم تنجح في تخفيف حر الخيام.

ومن جانبها، تقول النازحة دعاء صيدم، من خيمة وسط القطاع، إنها "تعمد إلى سكب المياه على أطفالها من أجل تخفيف درجة حرارة أجسامهم"، لافتة أن موجة الحر زادت من معاناة سكان الخيام، وتسببت بأوضاع صحية صعبة لهم.

وأوضحت صيدم، لـ"إرم نيوز"، أن "خيمة عائلتها تؤوي نحو عشرين شخصًا، وهو حال جميع الخيام".

وقالت: "لا يمكن لنا احتمال موجة الحر التي تزيد من معاناتنا، وتكدسنا في الخيام يزيد من صعوبات الحياة بتلك الخيام".

وأضافت: "لا نستطيع الجلوس داخل أو خارج الخيمة، كما أننا اضطررنا للتوقف عن إعداد الطعام بسبب عدم قدرتنا على إشعال النار للطهي"، مطالبة بضرورة تحسين ظروف سكان الخيام وإعادتهم لمنازلهم.