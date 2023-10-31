مباحثات أمريكية بريطانية بشأن حرب غزة وأوكرانيا وبدائل الإنفاق تثير الجدل

كشف البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن مباحثات ستجريها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بشأن الحرب على غزة والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ستناقش الصراع بين إسرائيل وحماس و"تتشاور بشأن الخطوات التالية في دعمنا لأوكرانيا" مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وأوضح المسؤول أن المباحثات ستجري خلال زيارة هاريس للندن في وقت لاحق هذا الأسبوع.

في ذات الإطار، قال البيت الأبيض إن البدائل التي يسعى الجمهوريون في مجلس النواب إليها محل النفقات الخاصة بإسرائيل وأوكرانيا ستكون "مدمرة" للأمن القومي الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "تسييس مصالح أمننا القومي أمر غير بناء. المطالبة ببدائل عن تلبية احتياجات الأمن القومي الأساسية للولايات المتحدة، مثل دعم إسرائيل والدفاع عن أوكرانيا من الفظائع والإمبريالية الروسية، ستكون بمثابة خروج عن العملية الطبيعية المشتركة بين الحزبين، ويمكن أن تكون لها آثار مدمرة على سلامتنا وتحالفاتنا في السنوات المقبلة".