بعد تهديدهم من حماس.. إسرائيل تبحث تسليح عشائر غزة بـ "مسدسات"

قالت وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن المؤسسة العسكرية في إسرائيل، تبحث تسليح عشائر فلسطينية في غزة، بأسلحة شخصية (مسدسات)، بعد تلقي قادتها تهديدات من حماس.

وذكرت قناة "كان 11"، وصحيفة "معاريف" أنه بعد اقتراح إسرائيل تولي عشائر من غزة إدارة ملف المساعدات، وصلت تهديدات من حماس لقادة تلك العشائر، ما دفع إسرائيل للتفكير في تسليحهم.

وتأتي تلك الرواية على الرغم من إشادة حماس، في بيان لها، الأسبوع الماضي، بما وصفته بـ "الموقف الوطني المسؤول لعائلات وعشائر غزة ورفضها التجاوب مع المخططات الإسرائيلية الخبيثة".

وذكر مراسل القناة للشؤون العسكرية، إيتاي بلومنتال، أن التفكير الحالي في المؤسسة العسكرية هو إدخال أسلحة شخصية للعشائر (مسدسات) بما يمّكن قادتها من الدفاع عن أنفسهم.