الجيش يتأهب.. واشنطن تدرس إقامة ممر بحري لمساعدة غزة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن بلاده تدرس إقامة ممر بحري لإيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر وسط أزمة إنسانية متفاقمة.

ونقل موقع "ذا هيل" الأمريكي عن السكرتير الصحفي الميجور جنرال بات رايدر قوله للصحفيين: "بالتنسيق مع الوكالات الأمريكية والشركاء الدوليين، نقوم بمراجعة نشطة لخيارات إنشاء ممر بحري للمساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الخيارات التجارية والتعاقدية المحتملة".

ولم يتحدث عن الخيارات التي تتم مراجعتها، بحسب الموقع. لكنه أضاف أن الجيش الأمريكي سيقوم فقط بدعم تقديم المساعدات، وستقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الجهود.

وقال رايدر: "إذا شاركنا في ذلك، فسيكون ذلك على شكل قدرات فريدة لوزارة الدفاع". "سنواصل العمل مع الوكالات المشتركة بشأن الشكل الذي قد يبدو عليه الأمر في المستقبل."

وأجرت الولايات المتحدة، بمساعدة الأردن، عمليتي إسقاط جوي لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، لكن هذه الطريقة تعد مكلفة وغير فعالة، بحسب "ذا هيل".

وأسقطت طائرات أمريكية من طراز C-130 أكثر من 36,800 وجبة طعام أمريكية وأردنية مشتركة في شمال غزة، وفقًا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية.