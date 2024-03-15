ملف مساعدات غزة يُلقي بظلال "قاتمة" على إسرائيل

ألقى ملف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بظلال قاتمة على الحالة السياسية في إسرائيل.

وتسبب الملف بتصدع في مجلس الحرب وسادت الخلافات مع بيني غانتس على الصعيد الداخلي، فيما ساءت العلاقات مع واشنطن بسبب منع دخول المساعدات على الصعيد الخارجي.

ووصلت العلاقة بين إسرائيل وأمريكا، أخيرًا، إلى درجة غير معهودة من "اللا تناغم"، رغم الود المتبادل والتأييد الواضح والدعم العسكري اللامحدود لتل أبيب في حربها ضد حركة حماس في غزة.

استياء واضح

وشهدت الفترة الأخيرة تدني العلاقة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، وصلت إلى حد التراشق اللفظي والتهديد المبطن والتلويح بقطع الإمدادات العسكرية، رغم كل ما يبديه بايدن من مساندة لنتنياهو.

ويبدو أن ما ترتكبه إسرائيل في القطاع المدمر جعل حتى حليفها الأول والأقوى يحمر خجلًا ويندى جبينه من هول الفظائع المرتكبة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، الذين بدأوا يتساقطون جوعًا غير منتظرين الرصاص الإسرائيلي.