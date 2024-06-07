جندي إسرائيلي ينشر مقطعا لاعتقال فلسطيني والتنكيل به (فيديو)
نشر جندي إسرائيلي مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر عملية اقتحامه، رفقة جنود آخرين، منزلاً في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، واعتقال فتى فلسطيني.
وأظهر مقطع الفيديو اقتحام الجنود منزل عائلة ملحم في حي داود بمدينة قلقيلية، فجر أمس الخميس، حيث كسروا باب البناية قبل أن يحتجزوا العائلة ويعتقلوا نجلهم الفتى ماجد ملحم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وظهر الفتى ملحم في نهاية الفيديو معصوب العينين ومكبل اليدين بعد اعتقاله من قبل الجنود الإسرائيليين.
وذكرت "وفا" أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 10 فلسطينيين خلال اقتحامها عدة أحياء في مدينة قلقيلية، فجر الخميس، من بينهم الفتى ماجد ملحم.