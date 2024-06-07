جندي إسرائيلي ينشر مقطعا لاعتقال فلسطيني والتنكيل به (فيديو)

وظهر الفتى ملحم في نهاية الفيديو معصوب العينين ومكبل اليدين بعد اعتقاله من قبل الجنود الإسرائيليين.

وذكرت "وفا" أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 10 فلسطينيين خلال اقتحامها عدة أحياء في مدينة قلقيلية، فجر الخميس، من بينهم الفتى ماجد ملحم.