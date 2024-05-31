بعد عملية استمرت 20 يومًا.. الجيش الإسرائيلي ينسحب من شمال قطاع غزة (صور)
انسحب الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بشكل كامل من مناطق شمالي قطاع غزة بعد عملية عسكرية، بدأت منذ نحو 20 يومًا، مخلّفًا دمارًا كبيرًا خاصة في مخيم جباليا الذي تعرّض لعمليات قصف مكثفة.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، بأن الجيش الإسرائيلي سحب قواته بشكل كامل من مدينة ومخيم جباليا، ومدينة الشيخ زايد، وبلدة تل الزعتر، وبلدتي بيت حانون، وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد أن نفذ عملية عسكرية هي الأوسع في شمال القطاع، منذ بدء الحرب في غزة.
وانسحب الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، بشكل جزئي من بعض مناطق شمالي قطاع غزة، قبل أن يكمل انسحابه، اليوم، بشكل كامل، تحت غطاء ناري مكثف لتأمين إخراج الجيش قواته.
وخلّفت عمليات القصف الإسرائيلية المكثفة في مناطق شمالي قطاع غزة، دمارًا واسعًا، لا سيما في مخيم جباليا الذي كان مركز العمليات العسكرية الإسرائيلية في هذه المناطق.
وفور انسحاب الجيش الإسرائيلي، شرع الدفاع المدني الفلسطيني في عمليات بحث واسعة عن جثامين ضحايا فلسطينيين في المناطق التي كان يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي، حيث كان يتعذّر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ لهذه المناطق بسبب العمليات العسكرية والقصف المكثف.
وبدأ الفلسطينيون الذين نزحوا من منازلهم في شمالي قطاع غزة إلى مناطق غرب ووسط مدينة غزة، بالعودة لمنازلهم لتفقد آثار العملية العسكرية التي تسببت بمقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين، وتدمير مئات الوحدات السكنية.
وخلال هذه العملية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من استعادة جثامين 7 من الرهائن الذين كانوا محتجزين لدى حركة حماس.
كما أشار إلى تفكيك بنية تحتية عسكرية لحماس، كان آخرها نفق إستراتيجي قال الجيش الإسرائيلي إن حماس استخدمته لإخفاء رهائن إسرائيليين، وجثامين تعود لرهائن آخرين.
كما شهدت هذه العملية إعلان الجناح العسكري لحماس تنفيذ أول عملية اختطاف لجنود إسرائيليين خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة، فيما نفى الجيش الإسرائيلي ذلك.