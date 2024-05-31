بعد عملية استمرت 20 يومًا.. الجيش الإسرائيلي ينسحب من شمال قطاع غزة‎ (صور)

وفور انسحاب الجيش الإسرائيلي، شرع الدفاع المدني الفلسطيني في عمليات بحث واسعة عن جثامين ضحايا فلسطينيين في المناطق التي كان يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي، حيث كان يتعذّر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ لهذه المناطق بسبب العمليات العسكرية والقصف المكثف.

وبدأ الفلسطينيون الذين نزحوا من منازلهم في شمالي قطاع غزة إلى مناطق غرب ووسط مدينة غزة، بالعودة لمنازلهم لتفقد آثار العملية العسكرية التي تسببت بمقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين، وتدمير مئات الوحدات السكنية.

وخلال هذه العملية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من استعادة جثامين 7 من الرهائن الذين كانوا محتجزين لدى حركة حماس.

كما أشار إلى تفكيك بنية تحتية عسكرية لحماس، كان آخرها نفق إستراتيجي قال الجيش الإسرائيلي إن حماس استخدمته لإخفاء رهائن إسرائيليين، وجثامين تعود لرهائن آخرين.

كما شهدت هذه العملية إعلان الجناح العسكري لحماس تنفيذ أول عملية اختطاف لجنود إسرائيليين خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة، فيما نفى الجيش الإسرائيلي ذلك.