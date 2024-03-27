"مرحلة الانتقام".. دلالات استهداف إسرائيل للجماعة الإسلامية في لبنان

حملت محاولة الاغتيال الإسرائيلية التي استهدفت الإثنين الماضي، القيادي في "الجماعة الإسلامية" في لبنان محمد عساف، دلالات عدة، وفق خبراء.

وكان عساف نجا من محاولة اغتيال في بلدة الصويري بالبقاع الغربي شرقي لبنان، عبر طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وقال خبراء لـ"إرم نيوز"، إن "من أبرز الدلالات التي تقف وراء هذه العملية، أن الجماعة الاسلامية في لبنان، اتخذت قرارها بقتال إسرائيل إلى جانب ميليشيا حزب الله، ما قابله تحرك إسرائيلي بإطلاق المرحلة الثالثة من خطتها الانتقامية المتعلقة بملاحقة قادة ولوجستيات حزب الله والجماعات التي تقاومها في سوريا ولبنان".

وقال الخبير العسكري والإستراتيجي اللبناني ناجي ملاعب، إنها "ليست المرة الاولى التي تستهدف من خلالها القوات الإسرائيلية، قيادات في لبنان من خارج حزب الله".

وأردف ملاعب لـ"إرم نيوز": "عندما تستهدف إسرائيل المسؤول القيادي بالجماعة الإسلامية محمد عساف الذي نجا من غارة بطائرة مسيرة، معنى ذلك أن إسرائيل تمتلك بنك معلومات كبيرًا تستهدف من خلاله القادة الكبار، الأمر ليس استهداف قادة حزب الله فقط، ولكن كل من يلحق به من جماعات أو تيارات في هذه الجبهة".