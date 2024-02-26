إعلام عبري: خلاف بين إيران و"حزب الله" بسبب نقص السلاح

كشفت قناة "كان 11" العبرية، الليلة الماضية، عن خلافٍ نشب بين طهران وميليشيا حزب الله اللبنانية، على خلفيّة نتائج التصعيد الراهن مع إسرائيل، ونقص إمدادات السلاح.

القناة زعمت أن الميليشيا المدعومة من إيران تنظر إلى أن شحنات السلاح الواردة من طهران لا تفي بمتطلباتها، وفي الوقت ذاته تنظر إيران إلى الموقف الراهن بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل، وتريد من ذراعها في جنوب لبنان "إنجازات"، وفق وصف القناة العبرية.

وتابعت أن حجم الخسائر التي نزلت بما وصفتها بـ"ثروات حزب الله"، في إشارة إلى الخسائر البشرية والمعدات، هو الذي تسبّب في انتقادات من جانب طهران، في وقت كانت تريد أن تدخّر تلك الموارد لليوم المناسب، ومن ذلك لمواجهة حرب شاملة محتملة مع إسرائيل.