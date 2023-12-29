"يديعوت أحرونوت": إيران تنقل أسلحة دقيقة لحزب الله تحسبًا لحرب واسعة 

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، إن عمليات مكثفة لتهريب السلاح الإيراني إلى ميليشيا "حزب الله" في لبنان، تجري على قدم وساق، وإن ما يحدث يؤشر على استعدادات لحرب واسعة مع إسرائيل.

ووفق رواية إسرائيل فإن شحنات الأسلحة الإيرانية تذهب إلى "حزب الله"، عبر الأراضي السورية، وتشمل بالأساس نظم صاروخية قادرة على إصابة وتدمير المروحيات العسكرية والمُسيَّرات الإسرائيلية، وهي صواريخ تستخدمها الميليشيا بالفعل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ترصد عمليات التهريب تلك، وأن الغارات المنسوبة إليها تأتي في هذا الإطار، كما أن اغتيال أحد المسؤولين الكبار في الحرس الثوري، الإثنين الماضي، وهو رضا موسوي، مرتبط بتهريب السلاح.