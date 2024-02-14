البرلماني السابق فارس سعيد لـ"إرم نيوز": إيران تحكم لبنان عبر "حزب الله"

وأشار إلى أن "حزب الله أصبح المحاور الوحيد مع دوائر القرار الخارجية بشأن تنفيذ القرار 1701 -الذي صدر بعد حرب يوليو/تموز 2006 والذي ينص على نشر 15 ألف جندي في منطقة جنوب الليطاني يتولون حماية المنطقة بالتنسيق مع القوات الدولية- ما يُؤكد هيمنته على القرار الوطني اللبناني"، لافتًا إلى أن "الحزب يرعب الجميع؛ ما يُؤدي إلى إحجام اللبنانيين عن المطالبة باستعادة سيادة الدولة على قراراتها".

واعتبر أن "استقواء الحزب بالخارج يُشكّل مشروع غلبة على حساب الشركاء الداخليين"، وأوضح أن "حزب الله يوظّف نفوذه العسكري والمالي للإمساك بالقرار الوطني، مستخدمًا سياسة (البزة العسكرية) في سياق العمل السياسي، ما يُهدد بتقويض أسس الدولة اللبنانية".

وأضاف أن "حزب الله يحاول قلب نظام الطائف، فاتحًا شهية القوى السياسية للإطاحة به، والانتقال من مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين إلى مبدأ المثالثة".

وفي ظل استمرار التصعيد بين حزب الله وإسرائيل على الجبهة الجنوبية، ينتظر لبنان التسوية الإقليمية التي ستتحدد بعد حرب غزة، والتي ستُحدد معالم المنطقة بما في ذلك لبنان، وفق سعيد الذي أوضح أن "البلاد بحاجة إلى رئيس جديد لضمان تنفيذ الشق اللبناني من التسوية الإقليمية".