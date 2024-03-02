لافروف: تطبيع العلاقات التركية السورية يستحيل الآن

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الخطوات العملية لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، الآن مستحيلة؛ بسبب الوضع في قطاع غزة.

وأضاف، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي عقب منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "نؤكد اهتمامنا بتعزيز تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.. لقد عملنا على ذلك، وفي الواقع، نواصل العمل. لكن الخطوات العملية، الآن، مستحيلة؛ بسبب حقيقة أن ما يحدث في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية الأخرى يؤثر بشكل مباشر على جميع المشاركين في هذه العملية".

وتابع لافروف: "أعني القصف الذي شنه الأمريكيون على أهداف معينة تابعة للقوات الموالية لإيران، وقصف العراق وسوريا واليمن"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأعمال لا يمكن إلا أن تصرف الانتباه عن "العملية الطبيعية لبناء العلاقات بين البلدين ".

في العام 2011، بدأت الحرب في سوريا، وانحازت تركيا، التي كانت لها علاقات وثيقة مع دمشق قبل هذا الصراع، إلى جانب معارضي الرئيس السوري بشار الأسد.

ومنذ ذلك الحين، ظلت علاقات تركيا مع سوريا صعبة، لكن في الآونة الأخيرة، بدأ الجانبان، وكذلك وسائل الإعلام التي تغطي العلاقات بين البلدين، الحديث عن إمكانية التطبيع التدريجي.

وفي ديسمبر الماضي، استضافت روسيا أول مفاوضات بين وزيري دفاع تركيا وسوريا منذ 11 عامًا.

وصرح الرئيس الأسد أن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية شرط ضروري لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.