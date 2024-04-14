ملف الهجرة يتصدر جدول زيارة ميلوني إلى تونس

تزور رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ووزير داخليتها، ماتيو بيانتيدوزي، هذا الأسبوع، تونس لبحث ملف الهجرة.

يأتي ذلك، وسط جدل وتكهنات في البلاد بشأن ما ستحمله هذه الزيارة من ضغوط لصد المهاجرين الذين لا يكلون من محاولة الوصول إلى السواحل الأوروبية أو غير ذلك.

وقبيل الزيارة جدد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، رفضه أن تكون بلاده "معبرا أو مستقرا" للمهاجرين وذلك بعد أيام من تعديل الاتحاد الأوروبي لسياساته تجاه ملفي الهجرة واللجوء، ما أثار مخاوف في تونس من أن تعكس هذه التعديلات ضغوطا على البلاد.

ووصل حوالي 98 ألف مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا قادمين من تونس العام الماضي، بحسب ما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية نقلا عن بيانات حكومية ورسمية.